تركيا تستعدُّ لجولة انتخابات رئاسية ثانية

أربيل (كوردستان 24)- تستعد تركيا لأول جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بعد منافسةٍ شهدت تقدّم الرئيس رجب طيب أردوغان على منافسه كمال كليجدار أوغلو، دون أن ينجح في تأمين ما يكفي من الأصوات لتأكيد فوزه في الجولة الأولى.

وأظهرت النتائج شبه الكاملة لأهم انتخابات تشهدها تركيا في حقبة ما بعد السلطنة العثمانية أن أردوغان الذي يُحكم قبضته على السلطة منذ عام 2003 ولم يهزم في أكثر من 10 انتخابات وطنية، أخفق بفارق طفيف عن تحقيق نسبة الـ50% المطلوبة زائد صوت واحد.

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وذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن الرئيس البالغ 69 عاماً حصل على 49,4% من الأصوات، بينما حصل كيليتشدار أوغلو على 45,0%.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الانتخابات الرئاسية الثانية للمرة الأولى في تاريخ الدولة ذات الغالبية المسلمة والعلمانية رسمياً، في 28 مايو أيار الجاري.

وكان معسكر كيليتشدار أوغلو قد اعترض في البداية على نتائج فرز الأصوات وادعى أنه في الصدارة، بحسب فرانس برس.

لكن ورغم خيبة الأمل من النتائج بعد تصدره الاستطلاعات قبل الانتخابات، تعهد بالفوز على أردوغان في الجولة الثانية.

ويتوقع أن تصل نسبة المشاركة إلى 90% في الانتخابات التي يُنظر إليها على أنها استفتاء على الزعيم الأطول حكماً لتركيا وحزبه ذي الجذور الإسلامية.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في تركيا 64 مليون ناخب كان عليهم اختيار أعضاء برلمانهم أيضاً في كل أنحاء هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة ويشهد تقليدياً إقبالاً على التصويت.

وخلال الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت في 2018، فاز أردوغان من الدورة الأولى بعد حصوله على أكثر من 52,5 في المئة من الأصوات.

لذلك، سيشكل احتمال تنظيم دورة ثانية في 28 مايو أيار في اقتراع انتكاسة له.