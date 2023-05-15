مسرور بارزاني يهنّئ اتحاد معلمي كوردستان بالذكرى السنوية الـ 61 على تأسيسه

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اتحاد معلمي كوردستان، بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والستين على تأسيسه.

وأشاد مسرور بارزاني في برقية التهنئة، بالدور البارز لاتحاد معلمي كوردستان في الحركة التحررية لشعب كوردستان.

وتمنّى رئيس الحكومة أن يواصل معلمو كوردستان واجبهم ودورهم الفاعل بنجاح وسداد، من أجل تنشئة وبناء جيل وطني ومبتكر، للمساهمة في تقدم كوردستان وازدهارها.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والستين لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى رئيس الاتحاد وأعضاء مكتب السكرتارية وسائر معلمي كوردستان، مع خالص تمنياتنا للجميع بدوام التوفيق والنجاح.

لقد قدم اتحاد معلمي كوردستان، دوراً بارزاً ونضالاً ساطعاً في الحركة التحررية لشعب كوردستان، وقد كان دائماً في طليعة المدافعين عن حقوق المواطنين، ومكافحاً مهنياً في سبيل صون حقوق المعلمين.

وبهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات العرفان والتقدير والامتنان إلى الدور الذي أدّاه معلمو كوردستان، خلال مراحل وفترات مختلفة وصعبة، في مواصلة واجبهم المقدس للمضي قدماً في المسيرة التربوية والتعليمية وتمكين أجيالنا.

نأمل أن يواصل معلمو كوردستان واجبهم ودورهم الفاعل بنجاح وسداد، من أجل تنشئة وبناء جيل وطني ومبتكر، للمساهمة في تقدم كوردستان وازدهارها في المجالات كافة وبتعاون الجميع.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان