سیاسة

مسرور بارزاني يهنّئ اتحاد معلمي كوردستان بالذكرى السنوية الـ 61 على تأسيسه

author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان
مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان
کوردستان مسرور بارزاني اتحاد معلمي كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اتحاد معلمي كوردستان، بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والستين على تأسيسه.

وأشاد مسرور بارزاني في برقية التهنئة، بالدور البارز لاتحاد معلمي كوردستان في الحركة التحررية لشعب كوردستان.

وتمنّى رئيس الحكومة أن يواصل معلمو كوردستان واجبهم ودورهم الفاعل بنجاح وسداد، من أجل تنشئة وبناء جيل وطني ومبتكر، للمساهمة في تقدم كوردستان وازدهارها.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والستين لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى رئيس الاتحاد وأعضاء مكتب السكرتارية وسائر معلمي كوردستان، مع خالص تمنياتنا للجميع بدوام التوفيق والنجاح.

لقد قدم اتحاد معلمي كوردستان، دوراً بارزاً ونضالاً ساطعاً في الحركة التحررية لشعب كوردستان، وقد كان دائماً في طليعة المدافعين عن حقوق المواطنين، ومكافحاً مهنياً في سبيل صون حقوق المعلمين.

وبهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات العرفان والتقدير والامتنان إلى الدور الذي أدّاه معلمو كوردستان، خلال مراحل وفترات مختلفة وصعبة، في مواصلة واجبهم المقدس للمضي قدماً في المسيرة التربوية والتعليمية وتمكين أجيالنا.

نأمل أن يواصل معلمو كوردستان واجبهم ودورهم الفاعل بنجاح وسداد، من أجل تنشئة وبناء جيل وطني ومبتكر، للمساهمة في تقدم كوردستان وازدهارها في المجالات كافة وبتعاون الجميع.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف