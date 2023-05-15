نيجيرفان بارزاني يهنّئ اتحاد معلمي كوردستان بذكرى تأسيسه

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اتحاد معلمي كوردستان، بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والستين على تأسيسه.

وثمّن نيجيرفان بارزاني جهود المعلمين والمدرسين الكورد في تنشئة الأجيال وتضحياتهم ومساعيهم التربوية والتعليمية في جميع المراحل التي مرّت بها كوردستان.

وجدّد رئيس إقليم كوردستان في برقية تهنئة، الاثنين، التأكيد على دعم جميع حقوق ومطالب المعلمين والمدرسين المشروعة.

مشيداً بموقفهم ودورهم في استمرارية التعليم والتربية خلال الظروف الصعبة الخارجة عن الإرادة التي مرّت بها كوردستان.

وفيما يأتي نص برقية التهنئة:

أبارك الذكرى الواحدة والستين لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان للمكتب السكرتاري لاتحاد المعلمين وجميع معلمي ومدرسي كوردستان الأحبة راجياً لهم الموفقية.

في هذه الذكرى، نقيم عالياً وبتقدير وامتنان نضال وجهود المعلمين والمدرسين المباركة في تنشئة الأجيال وتضحياتهم ومساعيهم وجهودهم التربوية والتعليمية في أيام النضال في الجبال وفي أيام الحرية.

المعلمون والمدرسون هم النبراس والعماد الرئيس لتنشئة الأجيال وعملية التربية والتعليم، ولهم تأثيرهم المباشر في بناء وتطوير القدرات الشخصية للطلبة، لذا فإنهم يؤدون واجباً مهماً ومباركاً يستحق كل التقدير والإشادة.

في هذه الذكرى نؤكد دعمنا لجميع حقوق ومطالب المعلمين والمدرسين المشروعة، ونستذكر بتقدير موقف المعلمين والمدرسين المخلصين الذين حالوا في ظل كل الظروف الصعبة الخارجة عن الإرادة دون توقف عملية التربية والتعليم.

تحية للمعلمين والمدرسين الذين قدموا حياتهم قرباناً لحرية شعبهم ووطنهم.

مبارك ذكرى تأسيس اتحاد معلمي كوردستان.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان