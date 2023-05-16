أمن

"أمنستي": أحكام الإعدام المنفذّة العام الماضي في أعلى مستوى منذ 2017

ارتفع عدد الإعدامات التي عُلم بتنفيذها بنسبة 59% من 520 عملية إعدام في 2021 إلى 825 عملية في عام 2022
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منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية
العالم منظمة العفو الدولية إعدام

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أن نحو 900 شخص أُعدِموا عام 2022 الماضي، في 20 بلداً، وهو أعلى مستوى منذ 2017.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي: "الزيادة الحادّة في عدد عمليات الإعدام التي عُلم بوقوعها على مستوى العالم في 2022 ترجع بالأساس إلى الزيادة الكبيرة في عدد عمليات الإعدام المسجّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأضاف التقرير أنّه في هذه المنطقة "ارتفع عدد الإعدامات التي عُلم بتنفيذها بنسبة 59% من 520 عملية إعدام في 2021 إلى 825 عملية في عام 2022"، وفق فرانس برس.

وبذلك تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد نفّذت الغالبية الساحقة (93%) من أحكام الإعدام في العالم، باستثناء الصين التي لا يشملها التقرير.

وقال التقرير إنّ "نسبة هائلة وصلت إلى 93% من عمليات الإعدام التي عُلم بوقوعها في العالم، باستثناء الصين، خلال عام 2022 نفّذت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

 

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