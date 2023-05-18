سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يضع الحجر الأساس لمشروع إنتاج الطاقة الشمسية في أربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني الطاقة الشمسية اربيل

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يقوم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، بوضع الحجر الأساس لمشروع إنتاج الطاقة الشمسية في أربيل.

وينتج المشروع 25 ميغاواط من الطاقة الشمسية، ويتم إنشاؤه في قرية منارة، الواقعة جنوب محطة توليد الكهرباء الغازية التابعة لمحافظة اربيل.

وتبلغ تكلفة المشروع 100 مليون دولار ، ويتم إنشاؤه على مساحة 590 فدانا من الأراضي، وهو مشروع صديق للبيئة ولا يتطلب إمدادات وقود وسيتم توصيله بشبكة الكهرباء الوطنية.

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