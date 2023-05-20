سیاسة

مسرور بارزاني: أهنأ الرئيس بارزاني وبيشمركة كوردستان

author_image مظفر مزوري
کوردستان الرئيس بارزاني حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني البيشمركة الحركة التحررية الكوردية

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الرئيس مسعود بارزاني بمناسبة مرور 61 عاماً على انضمامه لصفوف البيشمركة، قائلاً في تهنئته "أدعو الله أن يمد الرئيس بارزاني بالعمر المديد وأن نرقى الى مستوى ثقة الرئيس".

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان له اليوم بمناسبة مرور 61 عاماً على انضمام الرئيس بارزاني الى صفوف البيشمركة " 61 عاماً والرئيس بارزاني ضمن صفوف البيشمركة في مسيرة الحركة التحررية الكوردية، أهنئ الرئيس بارزاني وبيشمركة كوردستان".

وأضاف رئيس الحكومة في تهنئته "ادعوا الله العلي القدير  في هذا اليوم  أن يدوم في عمره وأن نكون في مستوى ثقة الرئيس".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف