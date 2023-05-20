مسرور بارزاني: أهنأ الرئيس بارزاني وبيشمركة كوردستان

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الرئيس مسعود بارزاني بمناسبة مرور 61 عاماً على انضمامه لصفوف البيشمركة، قائلاً في تهنئته "أدعو الله أن يمد الرئيس بارزاني بالعمر المديد وأن نرقى الى مستوى ثقة الرئيس".

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان له اليوم بمناسبة مرور 61 عاماً على انضمام الرئيس بارزاني الى صفوف البيشمركة " 61 عاماً والرئيس بارزاني ضمن صفوف البيشمركة في مسيرة الحركة التحررية الكوردية، أهنئ الرئيس بارزاني وبيشمركة كوردستان".

وأضاف رئيس الحكومة في تهنئته "ادعوا الله العلي القدير في هذا اليوم أن يدوم في عمره وأن نكون في مستوى ثقة الرئيس".