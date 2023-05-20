الأتراك في الخارج يبدأون بالتصويت لجولة إعادة الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- بدأ الأتراك المقيمون في الخارج اليوم السبت التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي يتنافس عليها رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو.

وستجرى انتخابات الإعادة في تركيا في الـ 28 مابو أيار بعد أن تقدم إردوغان لكن من دون تجاوز نسبة 50 بالمئة من الأصوات للفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضي والتي كان من المتوقع أن تشكل أكبر تحدٍّ سياسي يواجهه على الإطلاق.

ويحق لنحو 3.4 مليون تركي التصويت في الخارج، من إجمالي أكثر من 64 مليون ناخب تركي، وسيستمر تصويت الناخبين في الخارج من 20 إلى 24 أيار.

وقالت وكالة "الأناضول" الرسمية، إن التصويت بدأ في دول بأنحاء آسيا وأوروبا. ويوجد في ألمانيا أكبر جالية تركية في العالم وتضم نحو 1.5 مليون تركي مؤهل للتصويت.

وفي الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد الماضي، فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة إردوغان وحلفاؤه القوميون بأغلبية برلمانية مريحة، وفق رويترز.

وحصل كليجدار أوغلو، مرشح تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب، على 44.88 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية مقابل 49.52 بالمئة لإردوغان مخالفاً توقعات استطلاعات الرأي التي رجحت تقدم كليجدار أوغلو.

ويتركز الاهتمام الآن على المرشح القومي سنان أوغان الذي حل في المركز الثالث بنسبة 5.17 بالمئة من الأصوات. ومن شأن أي قرار يتخذه بدعم أحد المرشحين الاثنين في جولة الإعادة أن يكون له دور حاسم.