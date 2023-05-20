سیاسة

سفيرة واشنطن لدى العراق تُشيد بـ "الحوار الناجح" بين رئيس حكومة كوردستان ونائبه

وتابعت "وشجعت الطرفين على تعزيز التعاون بشأن الأولويات المشتركة وإصلاح البيشمركة".
author_image أحمد حاجي
السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي
السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي
کوردستان السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي الحوار الناجح مسرور بارزاني قوباد طالباني

أربيل (كوردستان 24)- أشادت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، اليوم السبت، بـ "الحوار الناجح" بين رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني.

وقالت ألينا رومانوسكي في تغريدة على تويتر: "تحدثت مع رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني".

وأضافت "وأشدت بحوارهم الناجح والتقدم المنجز من خلال مجلس وزراء كوردستان".

وتابعت "وشجعت الطرفين على تعزيز التعاون بشأن الأولويات المشتركة وإصلاح البيشمركة والعمل المتفاني بحقوق الإنسان والانتخابات بنهاية عام 2023".

واستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الإثنين 8 أيار مايو 2023، نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.

وفي أجواء إيجابية، جرت مناقشة المشاكل المالية والإدارية التي تواجه حكومة إقليم كوردستان، وتم الاتفاق على حل جميع المشاكل من خلال الحوار والتعاون بين جميع الكتل الوزارية ضمن التشكيلة الحكومية.

كما شهد الاجتماع، تسليط الضوء على آخر مستجدات الوضع السياسي في الإقليم والمنطقة، مع التأكيد على حماية التضامن والتآزر والوحدة الداخلية، حفاظاً على المصالح الوطنية والحقوق الدستورية لمواطني إقليم كوردستان.

كما عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأحد 14 أيار مايو 2023، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع، عبّر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بعودة الكتلة الوزارية للاتحاد الوطني الكوردستاني إلى اجتماعات مجلس الوزراء.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، باسم المجلس، دعم حكومة إقليم كوردستان لمبادرة الرئيس مسعود بارزاني ورسالته الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية، كما شدد على ضرورة تكاتف الأطراف الكوردستانية ووحدتها، دفاعاً عن المصالح الوطنية.

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