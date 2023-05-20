سفيرة واشنطن لدى العراق تُشيد بـ "الحوار الناجح" بين رئيس حكومة كوردستان ونائبه

أربيل (كوردستان 24)- أشادت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، اليوم السبت، بـ "الحوار الناجح" بين رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني.

وقالت ألينا رومانوسكي في تغريدة على تويتر: "تحدثت مع رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني".

وأضافت "وأشدت بحوارهم الناجح والتقدم المنجز من خلال مجلس وزراء كوردستان".

وتابعت "وشجعت الطرفين على تعزيز التعاون بشأن الأولويات المشتركة وإصلاح البيشمركة والعمل المتفاني بحقوق الإنسان والانتخابات بنهاية عام 2023".

تحدثتُ مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق @masrourbarzani ونائبه @qubadJT وأشدتُ بحوارهم الناجح والتقدم المنجز من خلال مجلس وزراء @Kurdistan. وشجعت الطرفان على تعزيز التعاون بشان الأولويات المشتركة وإصلاح البيشمركة والعمل المتفاني بحقوق الإنسان والانتخابات بنهاية عام 2023. — Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) May 20, 2023

واستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الإثنين 8 أيار مايو 2023، نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.

وفي أجواء إيجابية، جرت مناقشة المشاكل المالية والإدارية التي تواجه حكومة إقليم كوردستان، وتم الاتفاق على حل جميع المشاكل من خلال الحوار والتعاون بين جميع الكتل الوزارية ضمن التشكيلة الحكومية.

كما شهد الاجتماع، تسليط الضوء على آخر مستجدات الوضع السياسي في الإقليم والمنطقة، مع التأكيد على حماية التضامن والتآزر والوحدة الداخلية، حفاظاً على المصالح الوطنية والحقوق الدستورية لمواطني إقليم كوردستان.

كما عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأحد 14 أيار مايو 2023، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع، عبّر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بعودة الكتلة الوزارية للاتحاد الوطني الكوردستاني إلى اجتماعات مجلس الوزراء.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، باسم المجلس، دعم حكومة إقليم كوردستان لمبادرة الرئيس مسعود بارزاني ورسالته الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية، كما شدد على ضرورة تكاتف الأطراف الكوردستانية ووحدتها، دفاعاً عن المصالح الوطنية.