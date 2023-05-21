"الديمقراطي" والاتحاد الوطني يجتمعان اليوم في أربيل لبحث انتخابات كوردستان

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يجتمع المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، مرة أخرى اليوم الأحد، في أربيل، لبحث مسألة الانتخابات في إقليم كوردستان.

وأفادت المعلومات التي حصلت عليها مؤسسة كوردستان 24، بأن الاجتماع سيبحث الخطوات التي قطعها المكتبان الانتخابيان للحزبين في مسألة انتخابات برلمان كوردستان.

وأجرى في وقت سابق، وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة فاضل ميراني، زيارة إلى مكاتب الأحزاب الكوردستانية، ومن ضمنها جماعة العدل الكوردستانية، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني، والحزب الشيوعي، والحركة الديمقراطية الآشورية، والجبهة التركمانية.

وكانت مسألة الانتخابات من أبرز المحاور التي بحثها وفد الديمقراطي الكوردستاني، مع الأطراف السياسية الكوردستانية الأخرى، وكذلك الوضع السياسي في كوردستان.

واجتمع المكتبان الانتخابيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الجمعة، بحضور رئيسة برلمان كوردستان ريواز فايق، ونائبها هيمن هورامي، إضافة إلى رئيسي كتلتي الحزبين داخل البرلمان، للتوصل إلى اتفاق حول مسألة تعديل قانون الانتخابات، وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات.

ويأتي هذا عقب المبادرة التي أطلقها الرئيس مسعود بارزاني يوم الخميس 11 أيار مايو 2023، في كلمة له أثناء افتتاح متحف بارزاني الوطني في بارزان، دعا فيها جميع الأطراف الكوردستانية إلى فتح صفحة جديدة، وعَقْدِ اجتماع موسع بينها.