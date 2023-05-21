وزارة التعليم العالي في كوردستان تضع أسساً لزيادة الاهتمام باللغة الكوردية

أربيل (كوردستان 24)- تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كوردستان، على صياغة أسس لزيادة الاهتمام باللغة الكوردية وتعلّمها في الإقليم.

وتشمل تلك الأسس، وضع قواعد لإجراء اختبار إتقان اللغة الكوردية، وإنشاء برنامج لتعليم اللغة الكوردية داخل إقليم كوردستان.

وعُقِد اليوم الأحد، اجتماعٌ للجنة العليا، بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، آرام محمد قادر، لوضع اختبار معياري لإجادة اللغة الكوردية في جامعات إقليم كوردستان.

وحضر الاجتماع، الدكتور محمد حسين رئيس هيئة الإشراف وضمان الجودة ورئيس اللجنة العليا لوضع إتقان اللغة الكوردية المعياري.

وفي بداية الاجتماع، قال وزير التعليم العالي: "إن تنمية اللغة الأم واجب وطني وأخلاقي وعلمي، وعامل أساسي في الحفاظ على هويتنا الوطنية".

وأضاف: "بصفتنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لدينا رؤية طويلة المدى وخطة لمواصلة تطوير اللغة الكوردية في عموم إقليم كوردستان".

وتابع: "من دواعي سروري أن نلاحظ أن أقسام اللغة والأدب الكوردي في جامعات كوردستان على مستوى عال من المعرفة".

وزاد: "سنحاول دمج كل هذه القدرات لخدمة اللغة الكوردية بشكلٍ أكبر وبناء لغة رسمية ومشتركة في إقليم كوردستان".

وبخصوص شروط إجراء اختبار معياري لإجادة اللغة الكوردية وإنشاء برنامج موحّد لتعليم اللغة الكوردية، شدّد وزير التعليم العالي على أهمية العمل الوطني "للوصول إلى مرحلةٍ نصبح فيها أصحاب الاختبار المعياري لإتقان اللغة الكوردية".

وعزا ذلك إلى أنه :"بهذه الطريقة سيكون بالإمكان وضع برنامجٍ لإيلاء الاهتمام باللغة الكوردية، خاصةً بالنسبة للطلاب الكورد والأجانب في الجامعات، والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي، من أجل مواصلة دراستهم في الأقسام التي تكون لغة التدريس فيها هي اللغة الكوردية".

وفي ختام حديثه، وجّه وزير التعليم العالي كل من رئيس وأعضاء اللجنة إلى ضرورة الاستفادة من الخبراء والاكاديميين واستخدامهم لتطوير أُطر العمل لاختبارات إتقان اللغة الكوردية الموحّدة.

وطوّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبادئ والمعايير لإجراء اختبار إتقان اللغة الكردية القياسي، وتعمل حالياً على تأسيس برنامج موحّد لتعليم اللغة الكوردية في عموم كوردستان.

وفي هذا السياق، عيّنت لجنة خاصة لدمج البرامج التي وُضِعت في جامعات السليمانية ودهوك وسوران، بهدف إنشاء برنامجٍ موحّد لتعليم اللغة الكوردية باللهجتين السورانية والكورمانجية.