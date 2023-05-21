العراق وروسيا يوقعان اتفاقية للخدمات الجوية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأحد، عن توقيعها اتفاقية مع روسيا للخدمات الجوية.

وقالت سلطة الطيران في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "رئيس سلطة الطيران المدني عماد عبد الرزاق الأسدي وقع اتفاقية الخدمات الجوية مع روسيا الاتحادية بحضور السفير العراقي في روسيا قحطان الجبوري، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة كازان الروسية".

وقال رئيس السلطة إن "التوقيع النهائي على تلك الاتفاقية يأتي بغية تحديث اتفاقية النقل الجوي الموقعة مع الاتحاد السوفيتي في عام 1962، لغرض تحديثها وتعزيز آفاق التعاون المشترك في قطاع النقل بما يسهم في تطوير واقع الطيران المدني بين البلدين ".

وأضاف أن "منتدى كازان الاقتصادي يعد فرصة طيبة للتواصل بين أعضاء دول العالم الإسلامي ولمناقشة مجموعة من الأهداف المشتركة بغية تنفيذ مجموعة من المشاريع المشتركة لتعزيز مبدأ الشراكة والرؤية الهادفة في عدة قطاعات اقتصادية".

يذكر أن منتدى كازان تضمن في جدول أعماله نحو 200 فعالية من جلسات ومؤتمرات وفعاليات في عدة مجالات بهدف تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية والعملية والمجالات الأخرى بين روسيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.