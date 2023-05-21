السوداني يؤكّد على ضرورة التنسيق مع الأردن لمكافحة المخدرات والإرهاب

أربيل (كوردستان 24)- جدّد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، التأكيد على ضرورة التنسيق مع الجانب الأردني في مكافحة المخدرات والإرهاب.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني اليوم الأحد، وزير الداخلية الأردني مازن عبد الله الفراية والوفد المرافق له،بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.

إلى جانب سبل تعزيز التعاون الأمني بين العراق والأردن، في مجال تبادل الخبرات، وتسهيل دخول المواطنين لكلا البلدين، فضلاً عن مناقشة التعاون في مجالات مواجهة الإرهاب والتطرّف، ومكافحة تجارة المخدّرات.

وبحسب بيانٍ لمكتبه الإعلامي، أشار السوداني إلى مستوى التعاون الاقتصادي بين العراق والأردن والرغبة المشتركة في تطويره، بما يسهم في تعزيز التنمية للبلدين.

موضّحاً في الوقت ذاته، أن الأمن المستدام يشكل مقدمةً للتنمية والازدهار.

في غضون ذلك،أكّد رئيس الحكومة العراقية على ضرورة مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة، وأهمية التنسيق العالي بين البلدين، بهدف "التصدي لآفة المخدرات التي باتت تشكل خطراً على شبابنا، وتهدد نسيج مجتمعاتنا".

من جانبه، أشاد وزير الداخلية الأردني، بجهود القوات الأمنية العراقية في محاربة الإرهاب الذي يشكل تهديداً حقيقياً لكلّ دول المنطقة والعالم.

معرباً عن رغبة حكومة بلده للتعاون مع العراق في مختلف الملفات الأمنية، في مقدمتها مكافحة المخدرات والتعاون المشترك في التصدي لها.