استمرار المعارك في السودان رغم اقتراب موعد بدء سريان الهدنة

أربيل (كوردستان24)- لا تزال المعارك مستمرة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على الرغم من اقتراب موعد الهدنة التي اتفقا عليها والتي أعلنتها واشنطن والرياض وأبدا طرفا النزاع نيتهما احترامها.

وتدخل هذه الهدنة التي تستمر لأسبوع، حيز التنفيذ انطلاقا من الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش مساء الإثنين. وطالب مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في شكل آمن"، إلى نحو 25 مليون من سكان البلاد الذين يحتاجون إلى المساعدة العاجلة.

وهزت غارات جوية وانفجارات جديدة الخرطوم الإثنين. ولليوم السابع والثلاثين على التوالي، يلازم سكان العاصمة السودانية البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة تقريبا منازلهم وسط اقتتال وحر شديد ومعظمهم محرومون من الماء والكهرباء والاتصالات.

وقال محمود صلاح الدين المقيم في الخرطوم "الطائرات المقاتلة تقصف منطقتنا".

الأحد، أعلنت الولايات المتحدة والسعودية في بيان مشترك أن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقوا على وقف لإطلاق النار مدته أسبوع يبدأ الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش الإثنين.

ويشهد السودان منذ 15 نيسان/أبريل، نزاعا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو تسبب بمقتل نحو ألف شخص غالبيتهم مدنيون ودفعت أكثر من مليون سوداني إلى النزوح أو اللجوء إلى بلدان مجاورة.

وأعلن كل من الطرفَين في بيان أنهما يريدان احترام هذه الهدنة التي رحبت بها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد). لكن خلال أكثر من خمسة أسابيع من الحرب، تعهد الطرفان وقف إطلاق النار أكثر من عشر مرات لكن سرعان ما تم انتهاكه.