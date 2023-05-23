إقليم كوردستان يبدأ بالاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاءات بإقليم كوردستان، هندرين محمد، إنهم تلقّوا قراراً رسمياً من برلمان كوردستان بشأن إعادة تفعيل مجلس المفوضين، والبدء بالتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية في دورتها السادسة.

ووصف محمد في حوارٍ مع كوردستان 24، قرار برلمان كوردستان بإعادة تفعيل مجلس المفوضين بأنه "خطوة مهمة".

واعتبر رئيس المفوضية أن إعادة تفعيل عمل اللجنة "كان مطلب الأمم المتحدة وكافة الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان".

وقال محمد: "يتألف قرار برلمان الإقليم من بندين رئيسيين، الأول يتعلق بتعيين عضوين آخرين في مجلس المفوضين السبعة".

والبند الثاني، بحسبه، "هو إعادة تفعيل عمل المجلس من قبل تسعة أعضاء، بعد إضافة عضوين آخرين".

وتابع محمد: "نحن في المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاءات ، مؤسسة دستورية ونتعامل مع المؤسسات الدستورية، وسنفعل كل ما يمنحه البرلمان لنا".

وقال: "القرار سيدفع المفوضية بالبدء في الاستعدادات للانتخابات وستكون الاستعدادات مالية وإدارية أولاً، حتى يوم الانتخابات، لأننا بحاجة إلى مراقبة مجلس النواب".

وأضاف: "لأن المناقشات بين الأحزاب السياسية لا تزال مستمرة حول موضوع الانتخابات وكيفية إجرائها وما على اللجنة هو البدء في التحضير للجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية".

وأكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاءات بإقليم كوردستان، على أن لدى المفوضية الوقت الكافي للتحضير للانتخابات، وقال "على الرغم من أننا طلبنا ستة أشهر للتحضير للانتخابات، إلا أن الأوان لم يفت بعد ويمكننا القيام بالتحضيرات اللازمة".

واضاف ان حكومة اقليم كوردستان وجهت جميع الوزارات بالتنسيق مع المفوضية للقيام بأفضل الاستعدادات للانتخابات.

وفيما يتعلق بتسجيل الناخبين، كشف هندرين محمد أن لدى المفوضية قوائم بأسماء الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات البرلمانية لعام 2018 في كوردستان، لكنه أشار الى ان هناك رغبة لدى الأحزاب السياسية في استخدام السجل البايومتري العراقي و"نعتقد أنه من الجيد استخدامه كونه سيجعل عملية الانتخاب أسهل" على حد تعبيره.