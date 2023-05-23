صفية السهيل أول امرأة عراقية تصبح سفيرة لبلادها في السعودية

أربيل (كوردستان24)- أصبحت الوكيل السابق لوزارة الخارجية، الدبلوماسية صفية السهيل، سفيرةً لجمهورية العراق، في المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق وقع رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، مرسوما جمهوريا بتعيين سفير فوق العادة لدى المملكة العربية السعودية.

وأظهرت وثيقة لمرسوم جمهوري، تعيين صفية السهيل سفيرا مقيما ومفوضا فوق العادة لدى السعودية.

وصفية السهيل سياسية عراقية وابنة عضو البرلمان العراقي السابق عن محافظة بغداد طالب السهيل، كما وتعد أول عضو في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، واول عراقية تترأس لجنة الصداقة البرلمانية العراقية مع الاتحاد الاوربي، قبل أن يتم اختيارها سفيرة في مركز الوزارة ورئيسة لدائرة أوروبا منذ ايلول 2014.