مجتمع

الحج والعمرة: نستعد لإرسال 37 ألف عراقي لأداء مناسك الحج

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الحج العراق

أربيل (كوردستان24)- اكدت هيئة الحج والعمرة، اليوم الخميس، استعدادها لارسال 37 الف عراقي لاداء مناسك الحج في المملكة العربية السعودية فيما ثمنت دور وزارة الصحة في تقديم جميع الخدمات والتسهيلات للحجاج العراقيين.

وقال ممثل رئيس هيئة الحج والعمرة ، مدير عام دائرة الخدمات في الهيئة عبد الحكيم نصرت في مؤتمر صحفي عقد في وزارة الصحة للبعثة الطبية للحج، ان" الهيئة دأبت منذ تاسيسها على تقديم افضل الخدمات للحجاج العراقيين من سكن واطعام وخدمة طبية وحققت طفرات بالارتقاء بمكانة العراق بالتعاون مع الجهات الساندة منها وزارة الصحة ".

 وأضاف، أن" عدد الحجاج العراقيين لهذا العام وصل الى 37 الف حاج فيما نثمن  جهود وزارة الصحة في تلقيح الحجاج وايضا فحص الاستطاعة البدنية واكمال ادويتهم ومرافقة القوافل الطبية  واستمرارهم بتقديم الخدمات حتى بعد رجوعهم".

وتابع نصرت أن "الخدمات المقدمة إلى الحجاج  تشمل التلقيح وتزويد الحجاج في الدفتر الصحي واستكمال التحضيرات الأدوية المطلوبة وتهيئة الكوادر الطبية الكفوءة إضافة الى الخدمات التي تقدمها البعثات في الديار المقدسة"، مبينا أن بعثة العراق من البعثات المتقدمة وهذا ما تشهد به المملكة العربية السعودية من أداء متميز في تقديم الخدمات".

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