أوقاف كوردستان تُجري دورة توعية للحجاج قبل الانطلاق الى الحج

أربيل (كوردستان24)- أقامت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء 30 أيار مايو 2023، دورة توعوية للحجاج قبل الانطلاق الى الحج.

وقال مدير عام ديوان وزارة الأوقاف فارس جوهر في مؤتمر صحفي، إن "هذه الدورة ستستمر لمدة أسبوع في جميع مناطق الإقليم والإدارات المستقلة حيث سيتم خلالها إعطاء العديد من التعليمات للحجاج حول كيفية السفر والتعامل".

وأكد جوهر وصول فرق من وزارة أوقاف الاقليم الى السعودية لتقديم التسهيلات عند وصول الحجاج".

وتتضمن الدورة العديد من الإرشادات للحجاج من قبل مسؤولي الوزارة وتعليمات دينية تخص سفر الحج.

ومن المقرر أن تنطلق أول رحلة تفويج للحج في اقليم كوردستان في 12 حزيران القادم.

وتابع أن عدد حجاج هذه السنة من اقليم كوردستان يبلغ 4685 شخصا.