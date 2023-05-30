مجتمع

أوقاف كوردستان تُجري دورة توعية للحجاج قبل الانطلاق الى الحج

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة الاوقاف دورة الحجاج

أربيل (كوردستان24)- أقامت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء 30 أيار مايو 2023، دورة توعوية للحجاج قبل الانطلاق الى الحج.

وقال مدير عام ديوان وزارة الأوقاف فارس جوهر في مؤتمر صحفي، إن "هذه الدورة ستستمر لمدة أسبوع في جميع مناطق الإقليم والإدارات المستقلة حيث سيتم خلالها إعطاء العديد من التعليمات للحجاج حول كيفية السفر والتعامل".

وأكد جوهر وصول فرق من وزارة أوقاف الاقليم الى السعودية لتقديم التسهيلات عند وصول الحجاج".

وتتضمن الدورة العديد من الإرشادات للحجاج من قبل مسؤولي الوزارة وتعليمات دينية تخص سفر الحج.

ومن المقرر أن تنطلق أول رحلة تفويج للحج في اقليم كوردستان في 12 حزيران القادم.

وتابع أن عدد حجاج هذه السنة من اقليم كوردستان يبلغ 4685 شخصا.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف