سیاسة

السوداني يهنئ الرئيس التركي بمناسبة إعادة انتخابه

author_image سوار أحمد
العراق السوداني أردوغان تهنئة

أربيل (كوردستان24)- أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وهنأه بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتركيا.

وأكَّد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاتصال، تطلعه أنْ تكون المرحلة القادمة مرحلة تعاون وتطوير مستمرين للعلاقات بين البلدين، مشيداً بحرص الشعب التركي الصديق على استمرار ممارسة الديمقراطية من خلال المشاركة في الانتخابات الأخيرة.

بدوره، عبّر أردوغان عن شكره واعتزازه بتهنئة السيد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً الرغبة بالعمل المشترك؛ من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، لما فيه خير الشعبين الصديقين.

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