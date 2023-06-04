مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين يكشف آخر إحصائياته

أربيل (كوردستان24)- كشف مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين من قبل تنظيم داعش، والتابع لحكومة إقليم كوردستان، آخر إحصائية خاصة بأعداد المختطفين والمحررين من الكورد الايزيديين، منذ تسع سنوات.

وتشمل هذه الإحصائية لمكتب انقاذ المختطفين الايزيديين، معظم الجرائم والممارسات التي ارتكبها داعش منذ تاريخ الثالث من شهر آب أغسطس 2014، وهذه الإحصائيات معتمدة لدى الأمم المتحدة .

وبحسب الإحصائية فإن عدد الايزيديين في العراق كان يبلغ نحو 550,000 نسمة، وعدد النازحين الايزيديين الموجودين حالياً في مخيمات إقليم كوردستان135.860 نازح، أما عدد النازحين الموجودين في المناطق المتفرقة في الإقليم فيبلغ 189.337 نازح.

ويبلغ عدد الشهداء - الى الآن - أكثر من 5000 شهيد، وعدد الايتام نتيجة الجرائم التي ارتكبها داعش 2745، وعدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الان 83 مقبرة جماعية، إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية.

وذكرت الإحصائية ان عدد الناجين من المقابر الجماعية 29 شخص، وعدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش : 68 مزار وعدد الذين هاجروا الى خارج البلد يقدر تقريباً بأكثر من (120.000) .

وبحسب الإحصائية فإن عدد المختطفين يبلغ 6417، يبلغ عدد الإناث منهم 3548، والذكور 2869، أما أعداد الناجيات والناجين من قبضة داعش الإرهابي كالاتي : المجموع : 3562 منهم : النساء : 1207، الرجال : 339، الأطفال الإناث : 1059، الأطفال الذكور : 957 .

وعدد المختطفين الذين استشهدوا بأيدي داعش وتم العثور على جثثهم من بين المقابر الجماعية يبلغ: 162 شهيد، منهم: الإناث: 20، الذكور: 142، وعدد الباقين: 2687، الإناث منهم 1256، والذكور 1431.

ويبلغ عدد المخيمات في محافظة دهوك -15، وعدد الباقين في المخيمات 75%، الذين ذهبوا الى سنجار 25% ،عدد القوات المتواجد في سنجار 7 قوة مسلحة اكثر من 60 الف مسلح ،عددٍ البيوت المدمرة 16 الف بالكامل ماعدا العشرات الجزئية.

وارتكب تنظيم داعش واحدة من أسوأ المجازر بحق الإيزيديين في أعقاب اجتياحه بلدة سنجار التي تعقد موطنهم التاريخي في آب أغسطس 2014. وقام مسلحو التنظيم بقتل الآلاف من الرجال واقتادوا النساء والأطفال في مناطق نفوذهم في سوريا والعراق.