رومانوسكي: إقليم كوردستان قوي ومتطور يعزز استقرار العراق

أربيل (كوردستان24)- أكدت سفيرة الولايات المتحدة في بغداد ألينا رومانوسكي، اليوم الخميس، ان إقليم كوردستان قوي، يعزز من استقرار العراق.

وقالت رومانوسكي، خلال لقاء بمجموعة من الصحفيين، في مدينة السليمانية، عقدته مع قنصل بلادها في اقليم كوردستان ايرفن هيكس جونير، ان وحدة الشعب الكوردي مهمة، حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن ويكون هناك تنسيق جيد مع الولايات المتحدة، خاصة في عملية إصلاح وزارة البيشمركة ومحاربة داعش.

وردا على سؤال من مراسل كوردستان24 حول الوضع في إقليم كوردستان والعراق، قالت ألينا رومانوسكي: "نشجع جميع الأطراف في الإقليم على العمل معا وإزالة خلافاتهم حتى يتمكنوا من الاستجابة لمطالب واحتياجات الشعب".

وأضافت "بالطبع، نحن نشجع على القضاء على الخلافات، لأن الناس يفتقرون بشكل أساسي الوحدة، نعتقد أن وجود إقليم كوردستان قوي ومتطور في إطار الحكومة الاتحادية سيضمن الاستقرار الأمني في العراق، ولهذا فإن العمل المشترك مهم للغاية".

وأكدت السفيرة العراقية، ان الأولوية الآن هي العمل على تعزيز الوحدة الكوردية وإصلاح قوات البيشمركة، والاتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وخاصة في قطاع الطاقة، حتى التوصل لاتفاق نهائي للنفط والغاز".

وقالت: "هناك نقطة أخرى مهمة بالنسبة لنا، وهي مكافحة الفساد واجراء الإصلاح الاقتصادي، الذي سيؤدي إلى تعزيز التجارة والاستثمار، وهو أمر مهم جدا لتنمية وازدهار إقليم كوردستان".

وأكدت السفيرة الأمريكية ان من حق شعب كوردستان أن يقرر موعد اجراء الانتخابات.