شيخ الأزهر أحمد الطيب يعد السوداني بزيارة العراق قريباً

أربيل (كوردستان 24)- وعد شيخ الأزهر أحمد الطيب، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، بإجراء زيارة إلى العراق، خلال وقت قريب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته مؤسسة كوردستان24، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى فضيلة شيخ الأزهر أحمد الطيب في مقر المشيخة بالقاهرة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية".

وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، إن "المنطقة تعرضت إلى هجمة إرهابية ناتجة عن فكر مشوّه لا يمت للدين بأي صلة"، مشيراً إلى أن "العراق كان أحد أكثر البلدان تأثراً بهذه الهجمة الإرهابية التي تصدى لها ببسالة".

وأكد أهمية أن "يسود الخطاب المعتدل، الذي يمثل روح الإسلام الحقيقية، التي تقوم على التعايش والأخوة والمحبة والسلام".

ووجّه السوداني دعوة إلى "شيخ الأزهر لزيارة العراق"، مشيداً بـ "دور الأزهر الشريف ومكانته التي يحظى بها بين جميع المسلمين".

وأكد أن "زيارته إلى مصر إنما هي تعبير عن روح الأخوة بين البلدين، وتأكيد على العلاقات التاريخية التي تجمعهما".

من جانبه، قال فضيلة شيخ الأزهر، إن "العراق بلد مهم في العالم الإسلامي، وإن الشعب العراقي الأصيل استطاع أن يتجاوز محنته، ويقف على قدميه برغم كل التحديات التي واجهها".

وعبّر عن "ترحيبه برئيس مجلس الوزراء، واستبشاره خيراً بحكومته، واعداً بزيارة العراق قريباً".