قتلى وجرحى في ضربة صاروخية روسية على مبنى سكني بمدينة أوكرانية

أربيل (كوردستان24)- قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 25 آخرون بجروح في قصف روسي ليل الاثنين الثلاثاء، على مبنى سكني من خمسة طوابق مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا، كما أفاد مسؤولون محليون.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المولود في كريفي ريه بالهجوم، وقال إن "القتلة الروس يواصلون حربهم على المباني السكنية والمدن العادية والناس".

وأدلى سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك حيث تقع كيرفي ريه على تطبيق تلغرام بمعلومات أولية عن عدد الضحايا ونشر صورة لمبنى سكني يتصاعد الدخان من بعض نوافذه المحطمة. وقال أولكسندر فيلكول رئيس بلدية كريفي ريه إن من المعتقد أن سبعة أشخاص على الأقل محاصرون تحت الأنقاض.

من جانبه، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المولود في كريفي ريه بالهجوم على مسقط رأسه. وقال على تلغرام: "القتلة الروس يواصلون حربهم على المباني السكنية والمدن العادية والناس".

وخلال الساعات الأولى من الثلاثاء، دوت صفارات الإنذار في عموم أوكرانيا محذرة من غارات جوية. وقالت القيادة العسكرية العليا في أوكرانيا إن القوات الجوية دمرت عشرة من أصل 14 صاروخ كروز أطلقتها روسيا على أوكرانيا وواحدة من أربع طائرات مسيرة إيرانية الصنع.

من جانبه، قال رئيس بلدية خاركيف في شرق أوكرانيا عبر قناته على تلغرام إن طائرات مسيرة روسية ضربت البنية التحتية المدنية في المدينة، وأصابت مستودعا ومبنى لشركة خدمات.