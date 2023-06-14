صيام حتى الموت للقاء المسيح.. ارتفاع عدد الضحايا لـ300 قتيل

أربيل (كوردستان24)- ارتفع عدد ضحايا طائفة كينية مارست الصيام حتى الموت من أجل لقاء يسوع المسيح الى 300 قتيل، إثر العثور على 19 جثة جديدة وفق ما أعلنه مسؤول كيني، وتعتقد الشرطة المحلية ان معظم الجثث تم العثور عليها في غابة شاكاهولا بالقرب من بلدة ماليندي على ساحل المحيط الهندي تعود لاتباع بول نثيغني ماكينزي وهو سائق أجرة تحول الى واعظ ومحتجز لدى الشرطة منذ أبريل الماضي.

وكان قد تم القاء القبض على ماكينزي في إبريل الماضي بعد أن داهمت الشرطة ممتلكاته في ماليندي، وكان مضرباً عن الطعام أثناء احتجازه لدى الشرطة، وقد اعتقل ماكينزي مرتين في السابق، عام 2019 وآذار/مارس الماضي على خلفية وفاة طفل، وفي كل مرة يطلق سراحه بكفالة.

ومن المقرر أن يواجه ماكينزي اتهامات ب"الإرهاب" في القضية التي صدمت الدولة الواقعة في شرق افريقيا.

وقالت المفوض الإقليمي للساحل رودا أونيانشا "ارتفعت حصيلة القتلى الآن إلى 303 بعد انتشال الجثث ال19".

وفي حين يبدو أن الجوع هو السبب الرئيسي للوفيات، فقد تعرض بعض الضحايا وخاصة الأطفال للخنق أو الضرب، بحسب كبير الأطباء الشرعيين في الحكومة الكينية يوهانسن أودور.

وأذهلت القضية الكينيين ودفعت الرئيس ويليام روتو إلى تشكيل لجنة تحقيق في الوفيات وأيضا فريق عمل لمراجعة القواعد التي تنظم عمل المؤسسات الدينية.