الخارجية الإتحادية توجّه نداءً إلى الجالية العراقية في السودان

أربيل (كوردستان24)- وجهت وزارة الخارجية الإتحادية يوم الأربعاء، دعوة ونداء عاجلا إلى الجالية العراقية في السودان.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، أنه" تنفيذاً لرحلة الإجلاء المُقرَّرة التي تعمل عليها غرفة عمليات الاستجابة الدبلوماسيَّة الطارئة في وزارة الخارجيَّة، ندعو أبناء الجالية العراقيَّة في السودان، إلى التجمُّع في مطار بورتسودان، يوم الأحد الموافق 2023/6/18 عند الساعة السادسة صباحاً لغرض إجلائهم إلى أرض الوطن".

ونوه، بأننا" نهيبُ بأبناء جاليتنا الكرام، التزام الحيطة والحذر أثناء انتقالهم من مساكنهم إلى الموقع المُحدَّد".