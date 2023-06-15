سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يستقبل وفداً من هيئة الاعلام والاتصالات العراقية

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 15 حزيران (يونيو) 2023، وفداً من مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات العراقية برئاسة رئيس المجلس بسّام سالم.

وخلال الاجتماع، قدم أعضاء الوفد نبذة عن أعمالهم وأنشطتهم ومشاريعهم في مجال الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كذلك أعربوا عن استعدادهم للتنسيق والتعاون مع حكومة إقليم كوردستان.

إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى أهمية وفاعلية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطور السريع الذي يشهده العالم اليوم بهذا الشأن، ولا سيّما في عصر الذكاء الاصطناعي الذي يفتح آفاقاً واسعة أمام البشرية في المجالات كافة.

كما جدد رئيس الحكومة رغبة المؤسسات المعنية في إقليم كوردستان بالتنسيق مع الهيئة، وأكد أيضاً على أهمية وجود تمثيل للإقليم في الهيئات والمؤسسات الاتحادية.

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