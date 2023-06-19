وزارة الصحة تحقق في ملابسات وفاة سيدة في أحد مستشفيات أربيل

أربيل (كوردستان24)- قالت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 19 حزيران 2023، انها ستحقق في ملابسات وفاة سيدة في أحد مستشفيات أربيل.

وقالت الوزارة، في بيان، انه بعد انتشار نبأ وفاة سيدة زارت أحد المستشفيات الخاصة في أربيل بغرض الولادة، لكنها توفيت لاحقا، قامت الوزارة بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.

وتقول عائلة السيدة المتوفية، ان إهمال العاملين في المستشفى، أدى الى الوفاة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم كشف نتائج التحقيق للرأي العام، بعد انتهاء التحقيقات.