سیاسة

الأعرجي: تسلمنا أكثر من 3 آلاف إرهابيا من سجون شمال شرقي سوريا

author_image سوار أحمد
العراق قاسم الأعرجي ارهابيين الهول

أربيل (كوردستان24)- أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أن العراق تسلم أكثر من 3 آلاف إرهابي من العراقيين ممن كانوا في سجون شمال شرقي سوريا.

وذكر بيان لمستشارية الامن القومي، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، شارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب المنعقد في نيويورك.

وألقى الأعرجي، بحسب البيان، كلمة العراق في المؤتمر ، قال فيها ان "الحكومة العراقية اهتمت بمخيم الهول السوري الذي يبعد عن الأراضي العراقية 13 كيلو مترا ويضم اكثر من 50 الف نسمة من العراقيين والسوريين وبحدود 10 آلاف من الأجانب مما يسمى بـ"المهاجرين" وغالبيتهم من النساء والأطفال ".

وأكد ان "هذا المخيم يعد تهديدا مباشرا للأمن القومي العراقي وللمنطقة، كونه بيئة مضطربة اجتماعيا ويسودها العنف والجريمة والتطرف" .

وفيما يتعلق بالعوائل العراقية المتواجدة في مخيم الهول، أشار الأعرجي الى ان "الحكومة العراقية اتخذت قرارا شجاعا بنقل 10 وجبات لحد الان وبلغ مجموع العوائل العائدة  1393  بواقع 5569 شخصا  منهم 840 عائلة جرى تأهيلها  وإعادة اندماجها في 7 محافظات، بينما بلغ عدد العوائل التي هي قيد التأهيل 553 عائلة" .

وطالب الأعرجي، المجتمع الدولي بدعم المؤسسات العراقية المعنية بهذا الملف، وبالأخص وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بجهد دولي تخصصي في برامج التأهيل والاندماج ، بالاضافة الى تأكيد العراق على اهتمام المنظمة الدولية لحث وتشجيع الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول السوري من أجل تفكيكه وإغلاقه نهائيا. 

وتابع الأعرجي، ان "الحكومة العراقية حرصت على متابعة وملاحقة جميع المتهمين بالإرهاب بالتنسيق مع الأصدقاء والأشقاء" ، مبينا ان "العراق تسلم أكثر من 3 آلاف ارهابي من العراقيين ممن كانوا في سجون شمال شرقي سوريا وجرى تحويلهم الى الجهات المختصة لعرضهم على القضاء العراقي ،لمحاكمتهم قانونيا وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب" .

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف