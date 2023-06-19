الأعرجي: تسلمنا أكثر من 3 آلاف إرهابيا من سجون شمال شرقي سوريا

أربيل (كوردستان24)- أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أن العراق تسلم أكثر من 3 آلاف إرهابي من العراقيين ممن كانوا في سجون شمال شرقي سوريا.

وذكر بيان لمستشارية الامن القومي، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، شارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب المنعقد في نيويورك.

وألقى الأعرجي، بحسب البيان، كلمة العراق في المؤتمر ، قال فيها ان "الحكومة العراقية اهتمت بمخيم الهول السوري الذي يبعد عن الأراضي العراقية 13 كيلو مترا ويضم اكثر من 50 الف نسمة من العراقيين والسوريين وبحدود 10 آلاف من الأجانب مما يسمى بـ"المهاجرين" وغالبيتهم من النساء والأطفال ".

وأكد ان "هذا المخيم يعد تهديدا مباشرا للأمن القومي العراقي وللمنطقة، كونه بيئة مضطربة اجتماعيا ويسودها العنف والجريمة والتطرف" .

وفيما يتعلق بالعوائل العراقية المتواجدة في مخيم الهول، أشار الأعرجي الى ان "الحكومة العراقية اتخذت قرارا شجاعا بنقل 10 وجبات لحد الان وبلغ مجموع العوائل العائدة 1393 بواقع 5569 شخصا منهم 840 عائلة جرى تأهيلها وإعادة اندماجها في 7 محافظات، بينما بلغ عدد العوائل التي هي قيد التأهيل 553 عائلة" .

وطالب الأعرجي، المجتمع الدولي بدعم المؤسسات العراقية المعنية بهذا الملف، وبالأخص وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بجهد دولي تخصصي في برامج التأهيل والاندماج ، بالاضافة الى تأكيد العراق على اهتمام المنظمة الدولية لحث وتشجيع الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول السوري من أجل تفكيكه وإغلاقه نهائيا.

وتابع الأعرجي، ان "الحكومة العراقية حرصت على متابعة وملاحقة جميع المتهمين بالإرهاب بالتنسيق مع الأصدقاء والأشقاء" ، مبينا ان "العراق تسلم أكثر من 3 آلاف ارهابي من العراقيين ممن كانوا في سجون شمال شرقي سوريا وجرى تحويلهم الى الجهات المختصة لعرضهم على القضاء العراقي ،لمحاكمتهم قانونيا وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب" .