محمد شكري: إطلاق منصة استثمار كوردستان ستوفر الكثير من التسهيلات للمستثمرين

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري، اليوم الإثنين، أن إطلاق منصة استثمار كوردستان ستوفر الكثير من التسهيلات للمستثمرين، مشدداً على أن حكومة الإقليم تهدف إلى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى كوردستان.

وقال الدكتور محمد شكري في مراسم إطلاق وتعريف موقع ومنصة استثمار كوردستان، إن إطلاق هذه المنصة "تعد خطوة نحو تنفيذ رؤية السيد رئيس الوزراء مسرور بارزاني، في تحسين الوضع الاقتصادي بإقليم كوردستان".

وأضاف: "حكومة إقليم كوردستان ومن خلال هيئة الاستثمار وجميع الجهات ذات الصلة بالعمل الاقتصادي، تعمل بجدية على جذب المستثمرين الأجانب إلى الإقليم، للعب دور إلى جانب المستثمرين المحليين في بناء المشاريع الاستثمارية في كافة القطاعات، وتنفيذ خطواتٍ للتوجه نحو اقتصاد متنوع".

وأكد أن "كوردستان هي الأرض التي تتوفر فيها الآلاف من فرص العمل والاستثمار، والتي لم يتم ذكرها إلى الآن، وهذه المنصة ستكون دليلاً للتعريف بكوردستان للناس، ولجذب المستثمرين إلى الإقليم".

وشدد على أن "هيئة الاستثمار وبواسطة منصة استثمار كوردستان سيكون بوسعها الترويج للفرص الاستثمارية الموجودة في الإقليم في كافة أنحاء العالم".