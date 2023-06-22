سیاسة

صدور حكمين بالإعدام بحق قاتل أُستاذين جامعيين في أربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان محكمة الإعدام قاتل استاذين جامعيين

أربيل (كوردستان24)- أصدرت محكمة جنايات اربيل، اليوم الخميس، حكم الإعدام بحق قاتل أستاذين جامعيين في جامعة صلاح الدين، حزيران الماضي.

وأكد مصدر مسؤول من المجمع القضائي الخبر لكوردستان 24، مشيرا الى ان "محكمة اربيل وجهت تهمتين إلى المُدان و أصدرت حكمين بالإعدام عليه، وسيتم ارسال هذا الحكم الى محكمة التمييز خلال عشرة ايام، وبعد المصادقة عليه سيتم ارساله الى رئاسة الاقليم ليقوم رئيس الإقليم بدوره بالتوقيع عليه وتنفيذه ".

وأدين المتهم بثلاث فقرات في المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل مع سبق الإصرار والترصّد، وقتل موظف حكومي أثناء عمله، وقتل شخص وجرح شخص آخر، وهي ثلاثة ظروف مشددة وفقا للقانون.

واقدم طالب سابق في نهاية شهر حزيران من العام 2022، على قتل عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين الدكتور كاوان إسماعيل، والأستاذ في كلية الهندسة الدكتور ادريس حمه خان، وأصاب موظفا جامعيا انتقاما منهما على ترقين قيده.

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