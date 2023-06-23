مشاورات سياسية تركية إسبانية على مستوى "الخارجية"

أربيل (كوردستان24)- استضافت مدريد، الجمعة، مشاورات سياسية إسبانية تركية على مستوى وزارة الخارجية.

وترأس الوفد التركي في المشاورات التي عقدت بمقر الخارجية الإسبانية، محمد كمال بوزاي نائب وزير الخارجية، رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في الوزارة، بينما ترأس الوفد الإسباني سكرتير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي في الخارجية باسكوال نافارو.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من سفارة أنقرة في مدريد، تناول الجانبان العلاقات الثنائية، فضلاً عن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي قبل تولي إسبانيا رئاسة الدورة المقبلة للتكتل خلفاً للسويد.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر إزاء ملفات إقليمية ودولية.

المصدر: الأناضول