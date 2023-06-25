العراق يدعو إلى عقد مؤتمر دولي حول مخيم الهول نهاية العام الجاري

أربيل (كوردستان24)- دعا مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الاعرجي يوم السبت، الولايات المتحدة إلى دعم مقترح الحكومة العراقية لإقامة مؤتمر دولي حول مخيم الهول الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية، نهاية العام الجاري.

ويأوي مخيم الهول الواقع في شمال شرق سوريا، عشرات آلاف المدنيين من جنسيات مختلفة، بينهم عائلات عناصر تنظيم داعش، ويعاني قاطنوه من ظروف معيشية صعبة.

وجاءت دعوة العراق خلال لقاء الاعرجي بسفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي، حيث اكد الاعرجي خلال اللقاء على "نهج الحكومة العراقية الثابت في استمرار التعاون مع المجتمع الدولي، لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب بيان مستشارية الأمن القومي العراقي.

من جانبها، أكدت السفيرة الأميركية، استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات، والقضايا الإنسانية، لاسيما دعم فريق الاندماج والتأهيل النفسي لوزارة الهجرة والمهجرين.

كما تم بحث ملف مخيم الهول السوري وأهمية سحب الدول لرعاياها منه، فضلا عن بحث استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

ويأوي مخيم الهول أكثر من 50 ألف شخص، نحو نصفهم من العراقيين وبينهم 11 ألف أجنبياً من نحو 60 دولة يقبعون في قسم خاص بهم. ولا يتمتع سكان المخيم بحرية الحركة وخصوصاً القاطنون في القسم الخاص بالأجانب.

ويشهد المخيم حوادث أمنية، تتضمن هجمات ضد حراس وعاملين في المجال الإنساني وجرائم قتل. وقُتل أكثر من مئة شخص في المخيم بين كانون الثاني/يناير 2021 وحزيران/يونيو 2022، وفق الأمم المتحدة.

ورغم نداءات الإدارة الذاتية، لم تستعد غالبية الدول مواطنيها. وقد تسلمت دول قليلة عدداً من مواطنيها، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان. واكتفت أخرى، خصوصاً الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال.