أول ظهور لبوتين منذ تمرد فاغنر وبريغوجين يقول "هدفنا لم يكن الإطاحة بالنظام الروسي"

أربيل (كوردستان24)- في فيديو نشره الكرملين، ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين متحدثا لأول مرة منذ تمرد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في نهاية الأسبوع الماضي.

وألقى بوتين كلمة أمام منتدى شبابي أطلق عليه اسم "مهندسو المستقبل" حيث أشاد بجهود الشركات لضمان "التشغيل المستقر" للقطاع الصناعي في البلاد "في مواجهة التحديات الخارجية الكبرى".

من جهته قال قائد فاغنر يفغيني بريغوجين في أول تسجيل صوتي يبث له منذ مساء السبت إن تمرّده كان يهدف إلى إنقاذ مجموعته المرتزقة وليس إلى الإطاحة بالنظام الروسي.

معتبرا أن تقدم مجموعته نحو موسكو قبل يومين كشف "مشاكل خطيرة في الأمن" في روسيا ومؤكدا أن رجاله قطعوا مسافة 780 كيلومترا دون أن يواجهوا أي مقاومة تُذكر، معتبرا أن "المسيرة كشفت مشاكل خطيرة في الأمن في هذا البلد".

وقال بريغوجين إن "المدنيين كانوا يستقبلوننا بأعلام روسية وشعارات فاغنر، كانوا سعداء حين وصلنا ومررنا إلى جانبهم".

وعلى المستوى الميداني، ذكر بيان صادر عن رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين الاثنين أن "نظام مكافحة الإرهاب" الذي أرسي السبت في موسكو ومنطقتها في أعقاب تمرد مجموعة فاغنر المسلح تم رفعه.

وقال سوبيانين على تلغرام "نرفع كل القيود المتعلقة بوضع نظام عمليات مكافحة الإرهاب"، شاكرا السكان على التزامهم "الهدوء وتفهمهم".

من جانبها، أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية أن هذا القرار اتخذ بسبب "عدم وجود تهديدات على حياة وصحة وممتلكات" السكان.

وأشارت إلى أن "الوضع في منطقة موسكو مستقر حاليا".