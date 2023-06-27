أجواء كوردستان تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال أيام العيد

أربيل (كوردستان 24)- أوضحت إدارة التنبؤات بوزارة النقل والاتصالات في إقليم كوردستان، أن الطقس في أيام عيد الأضحى سيشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، مع فرصة لانخفاضها في اليومين الأخيرين من العيد.

وقال المركز الإعلامي في الوزارة، سيكون الجو صحواً في أول أيام العيد والذي يصادف يوم غداً الأربعاء، مع ارتفاعٍ في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة.

وأضاف: "بينما المناطق الجبلية، ستشهد ارتفاعاً أقل في درجات الحرارة".

أما يوم الخميس ثاني أيام العيد، فتوقّعت إدارة التنبّؤات ارتفاع درجات الحرارة العظمى درجة واحدة في جميع مناطق إقليم كوردستان.

بينما من المتوقّع أن تنخفض درجات الحرارة في ثالث أيام العيد والذي يصادف يوم الجمعة، مقارنة بيومي الأربعاء والخميس، مع فرص تشكّل الغيوم خلال النهار.