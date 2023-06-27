إقبال ضعيف على اللحوم الحمراء ولا استيراد للأضاحي مع حلول عيد الأضحى في الاقليم

أربيل (كوردستان24)- على عكس السنوات السابقة في إقليم كوردستان، يشهد هذا العام تراجعا حادا في استيراد الأضاحي، وإقبالا خجولا من قبل المواطنين، على شراء اللحوم الحمراء، خوفا من الإصابة بالحمى النزفية.

وبحسب إحصائيات مديرية زراعة السليمانية، فإنه لم يتم استيراد الاضاحي هذا العيد، في حين كان هناك 300 ألف طلب لاستيراد الاضاحي العام الماضي.

وعزت المديرية الأمر الى الخوف من الإصابة بوباء الحمى النزفية، إضافة الى أن إنتاج اللحوم الحيوانية المحلية، يلبي الاحتياجات المحلية.

ومع حلول العيد، يُقبل المسلمون على شراء الأضاحي لنحرها بعد انتهاء وقفة عرفة اليوم الثلاثاء، ثم توزيع لحومها على الأقارب والجيران والفقراء والمُعدمين.

وحذرت السلطات الصحية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان عموم المواطنين من شراء اللحوم التي يبيعها الباعة المتجولون بسبب الحمى النزفية.

ويمثل الذبح العشوائي للماشية أكبر تحد يواجه وزارة الصحة، في وقت تشهد فيه أعداد الإصابات بالحمى النزفية ارتفاعاً.

وأصدرت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، جملة من التعليمات بشأن ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى الذي يحل يوم غد الأربعاء، وتضمنت منع ذبح الأضاحي في المنازل والالتزام بسبل الوقاية من الحمى النزفية وطهو اللحوم لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، فيما حذرت المخالفين بالعقوبة.