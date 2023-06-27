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توقعات بدخول 750 الف سائح الى إقليم كوردستان خلال أيام العيد

author_image سوار أحمد
کوردستان أوميد خوشناو السياح عيد الاضحى

أربيل (كوردستان24)- توقعت هيئة السياحة في إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، دخول 750 الف سائح الى الإقليم، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

من جهته أعلن محافظ اربيل اوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي، دخول 100 الف سائح من وسط وجنوب العراق الى عاصمة إقليم كوردستان، أربيل.

وجاء حديث خوشناو، اليوم الثلاثاء، أثناء زيارته لسيطرة "شيّراوه" بين كركوك وأربيل، حيث أكد ان 100 الف سائح من مختلف المناطق العراقية، دخلوا الى مدينة اربيل من يوم 19 من الشهر الجاري إلى هذا اليوم، لقضاء أيام عيد الأضحى في المدن السياحية بالإقليم.

وأكد خوشناو "إتمام الاستعدادات كافة لاستقبال السائحين من حيث المطاعم والفنادق والخيم السياحية".

وتوقع المحافظ  أن تبلغ أعداد الزوار أكثر من 250 الف سائح، خلال أيام العيد.

من جهة أخرى توقعت هيئة السياحة في اقليم كوردستان، دخول 750 الف الى مناطق كوردستان السياحية خلال أيام العيد.

كما توقعت وصول 50 ألفاً من ايران وتركيا الى مناطق إقليم كوردستان.

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