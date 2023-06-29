سیاسة

توقيف 150 شخصا في فرنسا جراء أعمال شغب وماكرون يدعو إلى اجتماع خلية أزمة

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح الخميس إلى اجتماع خلية أزمة وزارية بعد ليلة جديدة من أعمال الشغب إثر مقتل فتى برصاص شرطي خلال عملية تفتيش مروري.

وكتب وزير الداخلية الفرنسي  جيرالد دارمانان في تغريدة أنه  تم "إحراق أو مهاجمة ... بلديات ومدارس ومراكز شرطة" منددا بأعمال عنف "لا تحتمل ضد رموز الجمهورية".

وأفاد عن توقيف 150 شخصا خلال الليل مضيفا  "عار على الذين لم يدعوا إلى الهدوء".

وتتواصل الحوادث في فرنسا منذ مقتل الشاب نائل م. البالغ 17 عاما الثلاثاء برصاصة في صدره أطلقها شرطي من مسافة قريبة خلال عملية تفتيش مروري في نانتير على مسافة حوالى 15 كيلومترا غرب باريس.

وتصاعد التوتر ليل الأربعاء الخميس حول العاصمة كما امتد إلى مدن كبرى أخرى مثل ليون (جنوب شرق) وتولوز (جنوب غرب).

ودعا ماكرون صباح الخميس إلى اجتماع خلية أزمة وزارية إثر تجدد أعمال الشغب الليلية، على ما أعلنت الرئاسة.

وتنظم مسيرة بيضاء بعد الظهر في نانتير تكريما لذكرى نائل بمبادرة من والدته التي أعربت عن "غضبها".

وأثارت ملابسات مقتل الشاب تأثرا كبيرا في فرنسا.

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