السعودية.. حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات

أربيل (كوردستان24)- واصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس، أداء مناسك الحج، في منشأة الجمرات بمشعر منى غربي السعودية، تأسياً برسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس، "توجه حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك إلى منشأة الجمرات بمشعر منى".

ويقوم الحجاج بـ "رمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسياً واتباعاً للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام"، وفق المصدر ذاته.

وخصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان إنسيابية حركة الحجيج.

ومشروع الجمرات الذي أقامت السعودية السنوات الماضية أدواره المتعددة، شُيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي، وفق المصدر ذاته.

والإثنين الماضي، بدأت أول أيام الحج، الستة، بيوم التروية وتلاها التوجه لمشعر منى ثم الصعود إلى جبل عرفات بالركن الأعظم في المناسك، قبل أن يبدأ الحجاج نحر الأضاحي والعودة لرمي الجمرات بأول أيام العيد لمدة 3 أيام.

والثلاثاء أعلنت السعودية، أن إجمالي عدد حجاج هذا العام سجل أكثر من 1.8 مليون حاج بينهم أكثر من 184 ألفاً من الداخل، من أكثر من 150 دولة.

ويعد موسم 2023 أول حج يشهد عودة كاملة للحجاج منذ جائحة كورونا.

وبلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي 899 ألفاً و353، فيما اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفاً فقط من داخل المملكة، وشهد موسم عام 2020 نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من كافة أرجاء العالم.

المصدر: وكالة الأناضول