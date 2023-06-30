مظاهرات مليونية في العراق اليوم احتجاجا على حرق القرآن في السويد

أربيل (كوردستان24)- يعتزم محتجون على حادثة حرق القرآن الكريم في ستوكهولم، الخروج في مظاهرة مليونية غاضبة اليوم الجمعة، وفق ما أوردت وسائل اعلام عراقية.

وبحسب وسائل إعلام اعلن مصدر أمني عراقي، إغلاق السلطات بالكتل الكونكريتية، ثلاثة مداخل مؤدية الى السفارة السويدية في منطقة الصالحية وسط بغداد، مشيرا الى أن هذه المنطقة المهمة في العاصمة تحتضن سبع سفارات قرب سفارة ستوكهولم.

وبين أنه تم نشر ما يقارب 200 رجل أمن عند تلك المداخل، لافتا الى ان هذه الاجراءات اتخذت احتياطاً لتظاهرات اليوم الجمعة.

من جانبها قالت اللجنة المركزية المنظمة للتظاهرة في بغداد، إنها تنسق مع الاجهزة الامنية، وأصدرت تعليماتها الى المحتجين.

وشملت التعليمات "منع لبس اللثام بأي طريقة كانت، وحرق علم المثليين فقط ولا يسمح بحرق علم مملكة السويد".

واقتحم عشرات المتظاهرين الخميس مقر السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على حرق نسخة من المصحف في العاصمة ستوكهولم، بينما بدأ القضاء العراقي إجراءات المطالبة بتسليم الشخص الذي أقدم على هذه الفعلة.

وتوعد المحتجون في العراق، بالتظاهر مرة أخرى الجمعة أمام مبنى السفارة، بينما انتشرت القوات الأمنية حول المبنى، بعد انسحاب المتظاهرين.