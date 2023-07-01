أمن

أعلى من الجندي الروسي.. ما هو راتب مقاتل فاغنر؟

تعد هذه الرواتب أعلى بكثير من متوسط راتب الجندي الروسي، الذي تتراوح علاواته من 750-1075 يورو
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مقاتلٌ من مجموعة فاغنر (أسوشيتدبرس)
مقاتلٌ من مجموعة فاغنر (أسوشيتدبرس)
العالم فاغنر يفعيني بريغوجين روسيا الجيش الروسي

أربيل (كوردستان 24)- قالت تقارير استخباراتية غربية، إن راتب المقاتل في مجموعة فاغنر الروسية الخاصة يبلغ نحو 3 آلاف يورو.

وكشفت أن عائلة المقاتل تحصل على نحو 55 ألف يورو في حال مقتله.

وتعدُّ هذه الرواتب مختلفة عن العروض التي قدمها زعيم مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، لمن جندهم في السجون حتى وقت قريب.

يقول التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن بريغوجين قدم عرضاً براتب يبلغ نحو 2200 يورو وعقد عمل لمدة ستة أشهر تقريباً.

وتعد هذه الرواتب أعلى بكثير من متوسط راتب الجندي الروسي، الذي تتراوح علاواته من 70.000 إلى 100.000 ألف روبل ما يعادل (750-1075)  يورو.

وفي أعقاب التمرد الذي أعلنه زعيم المجموعة وتراجعه لاحقاً، وضع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عناصر فاغنر، أمام خياراتٍ ثلاثة، أولها الانضمام إلى الجيش النظامي، والثاني ذهابهم إلى عائلاتهم، والثالث المغادرة إلى بيلاروسيا.

 

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