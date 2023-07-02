صحة وبیئة

دائرة البيطرة بوزارة الزراعة تفتح تحقيقاً في نفوق أسماك ميسان

author_image Kurdistan24 اربیل
أسماك نافقة على ضفة النهر (تعبيرية)
أسماك نافقة على ضفة النهر (تعبيرية)
العراق ميسان نفوق الأسماك العمشان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة البيطرة في وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب نفوق الأسماك بقضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان.

وتعرّضت ملايين الأسماك في الأول من يوليو تموز الجاري، للنفوق في القناة المائية الرابعة بقرية العمشان- قضاء المجر الكبير التابع لمحافظة ميسان شرقي العراق،

وعزا مدير عام الدائرة ثامر حبيب الأسباب الأولية لنفوق الأسماك إلى" قلَّة المياه وارتفاع نسبة الملوحة"، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وقال: "تمّ تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من المستشفى البيطري في العمارة، وسيتم إعلان النتائج قريباً"، مؤكّداً أنه "لا توجد أية حالة مرضية أدَّت إلى نفوق الأسماك".

وكان الناشط البيئي أحمد صالح أكّد في اتصالٍ مع كوردستان 24، أن شح المياه وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن نقص الأوكسجين، هي أبرز الأسباب التي أدت إلى نفوق تلك الأسماك.

ويصدّر سكان قضاء المجر الكبير يومياً نحو ثمانية أطنان من السمك إلى محافظات في وسط العراق وجنوبه، بعائدات مالية  تقدّر بـ 32 مليون دينار في اليوم الواحد.

وكارثة نفوق أسماك ميسان، تعيد للأذهان ما حدث في نوفمبر تشرين الثاني 2018، بقضاء المسيب شمالي محافظة بابل، عندما تفاجأ ساكنو ضفتي الفرات بنفوق أعداد كبيرة من الأسماك على حافتي النهر الذي سرعان ما تحولت بعض مناطقه إلى اللون الأبيض.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف