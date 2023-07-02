دائرة البيطرة بوزارة الزراعة تفتح تحقيقاً في نفوق أسماك ميسان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة البيطرة في وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب نفوق الأسماك بقضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان.

وتعرّضت ملايين الأسماك في الأول من يوليو تموز الجاري، للنفوق في القناة المائية الرابعة بقرية العمشان- قضاء المجر الكبير التابع لمحافظة ميسان شرقي العراق،

وعزا مدير عام الدائرة ثامر حبيب الأسباب الأولية لنفوق الأسماك إلى" قلَّة المياه وارتفاع نسبة الملوحة"، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وقال: "تمّ تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من المستشفى البيطري في العمارة، وسيتم إعلان النتائج قريباً"، مؤكّداً أنه "لا توجد أية حالة مرضية أدَّت إلى نفوق الأسماك".

وكان الناشط البيئي أحمد صالح أكّد في اتصالٍ مع كوردستان 24، أن شح المياه وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن نقص الأوكسجين، هي أبرز الأسباب التي أدت إلى نفوق تلك الأسماك.

ويصدّر سكان قضاء المجر الكبير يومياً نحو ثمانية أطنان من السمك إلى محافظات في وسط العراق وجنوبه، بعائدات مالية تقدّر بـ 32 مليون دينار في اليوم الواحد.

وكارثة نفوق أسماك ميسان، تعيد للأذهان ما حدث في نوفمبر تشرين الثاني 2018، بقضاء المسيب شمالي محافظة بابل، عندما تفاجأ ساكنو ضفتي الفرات بنفوق أعداد كبيرة من الأسماك على حافتي النهر الذي سرعان ما تحولت بعض مناطقه إلى اللون الأبيض.