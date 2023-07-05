ديندار زيباري: المجتمع الدولي يحثُّ الإقليم على إعداد قانون خاص بوسائل التواصل الاجتماعي

أربيل (كوردستان24)- قال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري اليوم الأربعاء 5 تموز 2023، ان المجتمع الدولي يحث حكومة الإقليم على إعداد قانون خاص بوسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف زيباري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، إن "المجتمع الدولي يطالب إقليم كوردستان، بإعداد مشروع قانون خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المسموعة والمقروءة، بشكل يتماشى مع المعايير الدولية".

وأكد زيباري، أنه تم توجيه الجهات الأمنية بأن تقوم بتزويد الصحفيين بالمعلومات التي يحتاجونها، وذلك بقدر استطاعتهم والصلاحيات التي لديهم.

وأكد على ضرورة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية، قائلا إنه لا يمكن الحصول على المعلومات من أي شخص يعمل في الوزارات والدوائر، وليست لديه الصلاحيات لتقديم المعلومات.

وتابع "لقد شجعنا وزاراتنا على أن يكون لديها مسؤول إعلامي مختص، لتزويد الصحفيين والإعلاميين بالمعلومات وضمن إطار القانون.

وقال زيباري "نحن نعيش في منطقة جيوسياسية ذات خصوصية محددة، وتواجه العديد من التحديات الأمنية، لذلك من غير الممكن إعداد قائمة علنية لتحديد المعلومات المسموح بالتصريح بها وغير المسموح بها.

وأشار إلى أن بت القرار في هذا الموضوع يرتبط بتقييمات أمنية وسياسية، وفي بعض الحالات يتم تحديد تقييم مجلس القضاء للإفراج عن المعلومات.