الكورد في كركوك يشاركون بأربعة قوائم في إنتخابات مجالس المحافظات

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 ديسمبر 2023، وبحسب مصدر خاص بكوردستان24 فان الكورد في كركوك سيشاركون بأربعة قوائم وائتلافات، ولن يشاركوا في الانتخابات بقائمة واحدة.

يُذكر أنه لم تقدم أي من القوى السياسية الكوردية قوائمها وتحالفاتها الى المفوضية العليا للانتخابات حتى الآن.

المواطنون الكورد في كركوك يريدون أن تشارك الاحزاب الكوردية في الانتخابات بقائمة واحدة، ولكن لا يوجد احتمال ان الكورد سيخوضون الانتخابات في قائمة واحدة في أي محافظة.

وقال شفيق شواني وهو مواطن كوردي من كركوك لكوردستان24 "اذا اتحد الكورد في كركوك وكان لهم صوت واحد فسيكون ذلك في صالحنا جميعاً".

وأطلق الحزب الشيوعي الكوردستاني مبادرة لجمع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وكافة الاحزاب الكوردستانية الاخرى في قائمة واحدة، لكن المحاولة باءت بالفشل حتى الآن.

وقال دلشا حساري سكرتير قيادة الحزب الشيوعي الكوردستاني في كركوك لكوردستان24 "نحن سنقدم مبادرتنا للجميع، ونضع هذه المهمة التأريخية على عاتق الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني".

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فتحت الباب أمام القوى السياسية لتقديم القوائم والمرشحين للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، والى الان لم يقدم أي حزب كوردي قائمته ومرشحيه حتى الآن.