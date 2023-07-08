سیاسة

الرئيس بارزاني يجتمع مع كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان

وشدد الرئيس بارزاني على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو الأمل الرئيسي للشعب الكوردستاني
author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس بارزاني يجتمع مع كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان
الرئيس بارزاني يجتمع مع كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان
کوردستان الرئيس بارزاني كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني برلمان كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت 8 تموز يوليو 2023، في صلاح الدين، مع كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان إقليم كوردستان.

وخلال اللقاء، ألقى الرئيس بارزاني كلمة على الحاضرين، وشكر فيها دور وجهود أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأشاد بهم لقيامهم بأداء واجباتهم على أكمل وجه خلال هذه الدورة التشريعية من عمر برلمان إقليم كوردستان.

كما طلب منهم مواصلة أداء أدوارهم بمختلف المجالات والاستمرار في خدمة كوردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وشدد الرئيس بارزاني على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو الأمل الرئيسي للشعب الكوردستاني، مشيراً إلى أنه على الحزب حماية مصالح الشعب الكوردستاني فضلاً عن الثقافة والقيم العليا لمجتمع كوردستان.

وفي كلمته، تطرق الرئيس بارزاني إلى الأوضاع السياسية في كوردستان والمنطقة، والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وقدم الإيضاحات والنصائح اللازمة بشأن هذه القضايا.

8568725827
87528727275572
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف