فاضل ميراني: اجتماعنا اليوم مع الاتحاد الوطني الكوردستاني كان إيجابياً

أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤول الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، اليوم الأحد، أن اجتماعهم مع الاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل كان إيجابياً.

وقال فاضل ميراني في تصريح صحفي، حضرته كوردستان24، "نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم نقل إن الاتحاد الوطني الكوردستاني ليس قوة" في كوردستان.

وأضاف: "في السابق منحنا منصب رئيس وزراء إقليم كوردستان للاتحاد الوطني الكوردستاني، مع أنه لم يحصل على المقاعد الكافية" داخل البرلمان، مشيراً إلى "أننا لم نتعامل مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وفقاً لنسبة المقاعد التي حصل عليها".

وأكد أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني دائماً ما يأخذ مصالح إقليم كوردستان بعين الاعتبار"، مشدداً على أن "السياسة علم ولا يمكن أن تُمارس بالمزاج، ونؤكد أننا لن نغلق باب الحوار، وفي اللقاءات المقبلة سنعالج باقي المسائل العالقة".

وأشار إلى أن "مسؤوليتنا في المرحلة الراهنة تكمن في حماية كيان إقليم كوردستان، ومواصلة العملية الديمقراطية، إضافة إلى التعايش السلمي، وإجراء الانتخابات لإنهاء الفراغ الدستوري".

وكان وفد من المكتب السياسي للاتحاد الوطني وصل اليوم إلى مقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مصيف صلاح الدين بأربيل، برئاسة بافل طالباني، ومؤلّف من درباز كوسرت رسول وجعفر شيخ مصطفى وشلاو علي عسكري.

بينما ضم وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني كل من: فاضل ميراني وسيداد بارزاني وهوشيار زيباري ومحمود محمد وزاغروس فتاح.

واجتمع الطرفان لبحث العلاقات الثنائية والعديد من القضايا المتعلقة بإقليم كوردستان والعراق، خاصة إجراء الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان.

ويعدّ هذا الاجتماع، مكمِّلاً لاجتماع سابق عُقِد في الـ 26 من حزيران يونيو الماضي بمقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني بأربيل.

وفي وقت سابق، حدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الـ 18 من تشرين الثاني نوفمبر 2023، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم.

وفي 30 أيار مايو الماضي، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، أن تمديد الولاية الخامسة لبرلمان إقليم كوردستان "غير دستوري".