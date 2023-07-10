سیاسة

التشكيلة التاسعة تحطّم الرقم القياسي في حضور جلسات برلمان كوردستان

جدّد رئيس مجلس وزراء كوردستان مسرور بارزاني التأكيد على أن  الحكومة بحلول عام 2025 ستتحول إلى حكومةٍ إلكترونية
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني حكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- حققت الحكومة التاسعة في كوردستان الأرقام القياسية في حضور جلسات برلمان الإقليم والردِّ على أسئلة النواب، بدءاً برئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني ومروراً بالوزراء والمعنيين.

ومنذ تشكيلها في العاشر من يوليو تموز 2019، ولغاية 2023 من الشهر ذاته، حضر مجلس وزراء الإقليم 96 مرة إلى البرلمان، و275 مرة أمام اللجان النيابية وأجاب على أسئلتهم واستفساراتهم بكل شفافية.

خلال السنوات الأربع الماضية من عمر التشكيلة التاسعة، طرح أعضاء برلمان كوردستان 4313 سؤالاً على الحكومة ومختلف الوزارات، تم الرد على 3862 سؤالاً.

أما بالنسبة لرئيس الحكومة مسرور بارزاني، فتوجّه في الخامس من اكتوبر تشرين الأول 2020، يرافقه وفدٌ حكومي إلى البرلمان وبقي لأكثر من 10 ساعات، ردّ خلالها على أكثر من 450 سؤالاً وجّهه إليه 98 نائباً.

زيارة مسرور بارزاني تلك، تعدُّ أطول جلسة حديث بين الحكومة والبرلمان، وأمراً غير مسبوق، قدّم خلالها رئيس الحكومة تقريراً مفصلاً عن أعمال ومشاريع حكومته في مجلس النواب.

أكثر المسائل التي تحدّث عنها مسرور بارزاني حينها، كانت تتعلق بعمليات الإصلاح ومحاربة الفساد والقضاء على الروتين في المؤسسات والمكاتب الحكومية ورقمنة الخدمات والشؤون الحكومية.

وأكّد رئيس الحكومة وقتذاك، أن قضية الإصلاح "اتخذت خطوات جيدة، وهي عملية مستمرة، أما مكافحة الفساد والقضاء على الروتين فقد تقدمت بشكلٍ جيد".

وبشأن الرقمنة، جدّد مسرور بارزاني التأكيد على أن  الحكومة بحلول عام 2025 ستتحول إلى حكومة إلكترونية.

 وبعد تقديم تقريره المفصلّ عن أعمال حكومته، استمع رئيس مجلس الوزراء لأسئلة جميع النواب واحداً تلو الآخر، وأجاب بشفافية عليها. وحينها، صادق مجلس نواب إقليم كوردستان على إجابات رئيس الحكومة وفريقه الوزاري.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف