التشكيلة التاسعة تحطّم الرقم القياسي في حضور جلسات برلمان كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- حققت الحكومة التاسعة في كوردستان الأرقام القياسية في حضور جلسات برلمان الإقليم والردِّ على أسئلة النواب، بدءاً برئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني ومروراً بالوزراء والمعنيين.

ومنذ تشكيلها في العاشر من يوليو تموز 2019، ولغاية 2023 من الشهر ذاته، حضر مجلس وزراء الإقليم 96 مرة إلى البرلمان، و275 مرة أمام اللجان النيابية وأجاب على أسئلتهم واستفساراتهم بكل شفافية.

خلال السنوات الأربع الماضية من عمر التشكيلة التاسعة، طرح أعضاء برلمان كوردستان 4313 سؤالاً على الحكومة ومختلف الوزارات، تم الرد على 3862 سؤالاً.

أما بالنسبة لرئيس الحكومة مسرور بارزاني، فتوجّه في الخامس من اكتوبر تشرين الأول 2020، يرافقه وفدٌ حكومي إلى البرلمان وبقي لأكثر من 10 ساعات، ردّ خلالها على أكثر من 450 سؤالاً وجّهه إليه 98 نائباً.

زيارة مسرور بارزاني تلك، تعدُّ أطول جلسة حديث بين الحكومة والبرلمان، وأمراً غير مسبوق، قدّم خلالها رئيس الحكومة تقريراً مفصلاً عن أعمال ومشاريع حكومته في مجلس النواب.

أكثر المسائل التي تحدّث عنها مسرور بارزاني حينها، كانت تتعلق بعمليات الإصلاح ومحاربة الفساد والقضاء على الروتين في المؤسسات والمكاتب الحكومية ورقمنة الخدمات والشؤون الحكومية.

وأكّد رئيس الحكومة وقتذاك، أن قضية الإصلاح "اتخذت خطوات جيدة، وهي عملية مستمرة، أما مكافحة الفساد والقضاء على الروتين فقد تقدمت بشكلٍ جيد".

وبشأن الرقمنة، جدّد مسرور بارزاني التأكيد على أن الحكومة بحلول عام 2025 ستتحول إلى حكومة إلكترونية.

وبعد تقديم تقريره المفصلّ عن أعمال حكومته، استمع رئيس مجلس الوزراء لأسئلة جميع النواب واحداً تلو الآخر، وأجاب بشفافية عليها. وحينها، صادق مجلس نواب إقليم كوردستان على إجابات رئيس الحكومة وفريقه الوزاري.