رجب طيب أردوغان يزور العراق

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة كوردستان ان الرئيس التركي رجب طيب ارودغان سيزور العراق لبحث مسألة تصدير نفط كوردستان، مؤكداً ان وزارته وقعت عقداً مع وزارة النفط العراقية وشركة سومو لاستئناف صادرات كوردستان النفطية.

وقال كمال محمد صالح وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة كوردستان اليوم الاثنين 10 تموز 2023 لكوردستان24 "ان حكومة كوردستان وقعت عقداً مع وزارة النفط العراقية وكذلك شركة سومو لاستئناف تصدير نفط كوردستان، وسيتم حل هذه القضية على مستوى رفيع بين الجانبين التركي والعراقي، خلال زيارة الرئيس التركي الى العراق".

وأضاف وزير الثروات الطبيعية كمال محمد "ان 70% من مشروع قانون النفط والغاز قد اكتمل، وان وفد حكومة كوردستان سيزور بغداد قريباً لهذا الغرض".

وكان وزير النفط العراقي حيان عبدالغني قد أعلن في 11 ايار الماضي انهم أبلغوا السلطات التركية باستئناف صادرات كوردستان النفطية عبر ميناء جيهان التركي في 13 أيار 2023".

وأضاف وزير النفط العراقي "ان الحكومة العراقية أبلغت شركة سومو العراقية وشركة بوتاش التركية باستئناف ونقل صادرات كوردستان النفطية في 13 ايار 2023".

وفي 25 آذار 2023 تم تعليق تصدير نفط كوردستان وكركوك بغد قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس وذلك في 4 ابريل 2023، وبعدها وقع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني ورئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني اتفاقية في بغداد لاستئناف تصدير نفط كوردستان".