سیاسة

بتوجيه من رئيس حكومة كوردستان.. إنشاء مديرية إصلاح الكبار في كرميان

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني كرميان

أربيل (كوردستان 24)- بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، سيتم إنشاء مديرية إصلاح الكبار، في إدارة كرميان المستقلة.

وذكر بيان لموقع حكومة الإقليم، انه بناء على قرار من مسرور بارزاني، سيتم إنشاء مديرية إصلاح الكبار، في محيط إدارة كرميان المستقلة، وسيكون تابعا لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وحول افتتاح هذه الإصلاحية، اوضح البيان ان القرار صدر، في إطار الأهمية التي توليها التشكيلة الحكومية التاسعة لخدمة مواطني الإدارات المستقلة وكافة محافظات ومناطق كوردستان، اصدر رئيس الوزراء مسرور بارزاني هذا الأمر.

ووفقا للبيان، سيتم تنفيذ الأمر اعتبارا من 11 تموز/ يوليو 2023.

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