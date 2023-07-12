الأنواء الجوية: تصاعد للغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة في البلاد

أربيل (كوردستان 24)- توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء 12 تموز 2023، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما أشارت إلى تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس، سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س، مسببة تصاعد غبار خفيف في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما ستكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم/س في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى، وترتفع بضع درجات في المنطقة الشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".

وأشار البيان إلى أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً حاراً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وتابع أن "طقس البلاد ليومي السبت والأحد المقبلين، سيكون صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".