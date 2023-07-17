وفاة الفنانة الكوردية سولاف شيدا بعد صراع مع المرض

أربيل (كوردستان 24)- غيّب الموت اليوم الاثنين، الفنانة السينمائية الكوردية سولاف حمه غريب، والمعروفة بـسولاف شيدا، عن عمر ناهز السابعة والثلاثين، بعد معاناة مع مرض السرطان، في مدينة السليمانية، بإقليم كوردستان.

وولدت سولاف شيدا في مدينة السليمانية عام 1987، حيث بدأت مشوارها الفني لأول مرة عام 1994 كممثلة، وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية ومنها "آلام الشعب" و"مثلث الموت" و "حي الفزاعات".

وشاركت "شيدا" في عدد من المسلسلات الدرامية مثل "الجمر" و"ورد اكثر اشراقا" و"العقرب" و"همس الماضي" و"الفائزون والخاسرون" و"موعد مع الحب" و"كويخا سيوي" وغيرها.

وللفنانة الراحلة تجارب في كتابة السيناريو والإخراج كما أنتجت عددا من الأفلام ومنها "اذن انتظر" و"سوما" و"الميكروفون" و"التصويت".

وحصدت على اثرها عددا من الجوائز المحلية والدولية عن فيلم "الميكروفون"، اضافة الى الحصول على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم "الدموع" وجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "داوا".