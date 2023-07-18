"دزيي": تصدير نفط الإقليم يصبُّ في مصلحة الحكومة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- أكّد مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، أن تصدير نفط الإقليم يصبُّ في مصلحة الحكومة الاتحادية، لأنه مدرج ضمن الموازنة العامة.

وأوقف العراق منذ الـ 25 مارس آذار 2023، صادرات تبلغ 450 ألف برميل يومياً من النفط الخام بإقليم كوردستان وحقول كركوك بعد أن كسب قضية تحكيم دولية ضد تركيا.

وقال دزيي في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن الجانب الفني من استئناف تصدير نفط الإقليم حُسِم إلى حدٍّ ما، وبقي أن تلتقي بغداد بأنقرة لإنهاء المشكلة.

موضّحاً أن العراق رفع مؤخّراً دعوى قضائية ضد تركيا في محكمة باريس، كسب قضية واحدة فقط من أصل 5 قضايا.

مُشيراً في الوقت ذاته، إلى وجود مخاطر في حال رفع دعاوى أخرى ضد أنقرة، لأن تركيا بحسب دزيي "تعتزم إغلاق الجوانب القانونية لقضايا الماضي ومحاولة فتح فصل جديد".

وفي قضية تعود إلى عام 2014 قالت بغداد إن تركيا انتهكت اتفاقاً مشتركاً عبر السماح لحكومة الإقليم بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي.

في غضون ذلك، لفت مسؤول مكتب العلاقات الخارجية إلى أن الأضرار الناجمة عن توقّف تصدير نفط كوردستان "تقدّر بأكثر من ثلاثة مليار دولار".

وبشأن زيارته إلى الولايات المتحدة والتي من المتوقّع أن تستمر لمدة اسبوع، قال دزيي: من المقرر أن نعقد عدة اجتماعات مع وزارة الخارجية والكونغرس ومسؤولين أميركيين.

وأضاف: زيارتنا تهدف إلى نقل الوضع الحالي في إقليم كوردستان إلى السلطات الأميركية وتعزيز العلاقات مع الحكومة الأميركية.